Verdachte verpleegkundige Theodoor V. blijft 30 dagen langer vastzitten

Dat laten advocaten Tjalling van der Goot en Ronald Knegt van verpleegkundige V. weten op hun website. De raadkamer van de rechtbank in Groningen heeft besloten hem 30 dagen langer in hechtenis te houden, waar de maximale termijn 90 dagen is.

Bij hoe veel sterfgevallen Theodoor V. mogelijk betrokken is, blijft onduidelijk. Hij zit nog steeds in beperkingen, wat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld, alleen met zijn advocaten. Om die reden kunnen de raadsmannen nog niets zeggen over de inhoud van het strafrechtelijk onderzoek naar de oud-medewerker van het WZA. Wat Van der Goot en Knegt betreft worden de beperkingen zo snel mogelijk opgeheven, schrijven zij.

’Leven overhoop gehaald’

De man uit Veenhuizen werd 20 april gearresteerd, nadat het WZA aangifte tegen hem had gedaan. Het ziekenhuis startte een onderzoek na een melding van buiten. De families van de nabestaanden lieten eerder aan deze krant weten dat vlak voor de arrestatie van V. zij zijn gebeld door de politie, met de mededeling dat de dood van hun geliefden opnieuw tegen het licht zal worden gehouden.

Het Openbaar Ministerie bevestigt de langere gevangenhouding van V. en hoopt donderdagmiddag met informatie te kunnen komen.

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, die meerdere families bijstaat van mogelijke slachtoffers van de verpleegkundige, laat weten dat zijn cliënten inmiddels zijn geïnformeerd door familierechercheurs en het Openbaar Ministerie.

Volgens Diekstra is twee weken geleden het leven van deze families compleet overhoop gehaald toen ze te horen kregen dat het overlijden van hun dierbare strafrechtelijk werd onderzocht. „De families hebben zoveel vragen op dit moment en de onzekerheid over de wijze waarop hun dierbare is gestorven, kwelt hen enorm.” Diekstra geeft aan dat de families het belangrijk vinden dat er goed onderzoek wordt gedaan. Maar ook hopen ze volgens hem dat er snel duidelijkheid komt.