Politie treft vrouw (72) dood aan in woning na tip huisarts, vermoedelijk sterk vereenzaamd

De huisarts maakte zich zorgen om de patiënt nadat het al enige tijd niet was gelukt om contact met haar te krijgen. Ook op zijn brieven werd niet gereageerd. Aangezien de alleenstaande vrouw geen familie of kennissen had, schakelde de huisarts de politie in.

„In het kader van de hulpverlening hebben we ons toegang tot de woning verschaft. Helaas troffen wij de betreffende persoon overleden in de woning aan”, laat een woordvoerder van de politie weten.

Eenzaamheid

Over hoelang de vrouw al in de woning lag en de exacte doodsoorzaak doet de politie geen mededelingen, maar ze vermoedt wel dat er sprake was van eenzaamheid en doet daarom een oproep. „Maak eens dat praatje met die persoon op straat, ga eens op de koffie bij de buurman of buurvrouw. Check vooral even wanneer je lang niets hoort van iemand. Niemand verdient het om te vereenzamen.”