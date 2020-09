Tegenvaller in jacht op coronamedicijn: antistoffen verdwijnen snel uit bloed

Het plan was om 16.000 donoren te werven, die samen 50.000 keer plasma afstaan. Dat moet 30.000 kilo plasma vol antistoffen tegen Covid-19 opleveren. Daarvan moet een coronamedicijn worden geproduceerd. Het kabinet stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor het project, dat al deze herfst resultaat zou kunnen opleveren.

De 16.000 donoren zijn gevonden, maar ze doneren minder vaak dan gehoopt en niet alle donaties zijn geschikt. „We hebben 20.000 donaties ontvangen”, zegt een woordvoerder van Sanquin. „Dat leverde 8.000 tot 9.000 kilo bloedplasma op, maar een gedeelte daarvan gaat nog afvallen.”

’Niet zorgwekkend’

Bij een deel van de donoren blijken de antistoffen, die cruciaal zijn voor een eventueel medicijn, snel uit het bloed te verdwijnen. Dat is met het oog op immuniteit niet meteen zorgwekkend, zegt Hans Zaaijer, professor microbiologie. „Maar voor de productie van geneesmiddelen hebben we juist plasma met een hoog gehalte aan antistoffen nodig. We hadden verwacht dat de hoeveelheid antistoffen langer heel hoog zou zijn.”