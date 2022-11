Premium Het beste van De Telegraaf

Burgeroorlog leidde al tot zeker honderdduizend doden Bestand maakt voorlopig einde aan bloedvergieten in Ethiopië

Door Ruud Elmendorp Kopieer naar clipboard

Redwan Hussein (l.), vertegenwoordiger van de Ethiopische regering en Getachew Reda (r.), vertegenwoordiger van de TPLF, ondertekenen in Pretoria het tijdelijke vredesakkoord. Ⓒ AFP

Pretoria - Met de ondertekening van een tijdelijk bestand tussen de strijdende partijen in Ethiopië is voorlopig een einde gekomen aan een burgeroorlog die bijna twee jaar heeft geduurd en het leven kostte aan honderdduizenden mensen. Het is nu aan de partijen om het bestand uit te werken tot een blijvend vredesakkoord.