Eigenaar ’containerkitten’ Sjakie vervolgd voor dierenmishandeling

De politie heeft de identiteit van de man niet vrijgegeven, omdat de reacties op het nieuwsfeit niet mals waren. Ruim achthonderd mensen reageerden vol afschuw op het bericht van de gedumpte kitten op de Facebookpagina van de politie. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

De dierenambulance van Dierenopvang Schagen Hollands Kroon in Tuitjenhorn wist de kitten afgelopen donderdag, in samenwerking met afvalbedrijf HVC en de politie, uit de container te vissen. Het geschrokken beestje was in een afgesloten vuilniszak de container ingegooid.

De kitten heeft van zijn gastgezin de naam ’Sjakie’ gekregen, omdat het beestje ’bijna de sjaak was’.