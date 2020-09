Virus vertraagt afwerking Sagrada Familia

Ⓒ ANP/HH

BARCELONA - De fameuze kerk Sagrada Familia in Barcelona, al bijna 140 jaar in aanbouw, is niet klaar in 2026. De streefdatum moet worden verschoven vanwege de coronacrisis. Niet alleen de verdere constructie van de toeristische topattractie ondervindt daardoor problemen, ook de fondsenwerving loopt tegen tegenvallers aan.