Onmin in coalitie over sociaal minimum: ’Geen hogere uitkering maar aan het werk’

De partijen reageren op een advies dat minister Schouten (Armoedebeleid) onlangs kreeg over het zogenoemde sociaal minimum. Een commissie adviseert haar dat er 6 miljard euro per jaar nodig is in de strijd tegen armoede en adviseert daarvan onder meer het minimumloon en de bijstand te verhogen.

Dat stuit op verzet van de VVD. „Niet het verhogen van de uitkeringen, maar werk is de manier om duurzaam uit de armoede te komen”, zegt het liberale Kamerlid De Kort.

’Ongeloofwaardig’

Het zorgt bij Ceder van coalitiegenoot CU voor wrevel dat de VVD de conclusies van de commissie meteen terzijde schuift.

„Om dan te zeggen: nee, dat gaan we bij voorbaat niet doen, mensen moeten meer gaan werken... Dat is niet alleen een politiek verschil, maar is gewoon ongeloofwaardig.”

Werken

Ook bij D66 valt tussen de regels door te horen dat de houding van de VVD slecht is gevallen. Kamerlid Kat wijst naar het coalitieakkoord waarin afspraken zijn gemaakt over het terugdringen van de (kinder)armoede.

„Het sociaal minimum moét omhoog”, beklemtoont de D66’er.

Ook Ceder zwaait met de armoedeparagraaf uit het coalitieakkoord en roept partijgenoot en minister Schouten op de conclusies van de commissie ’niet in de lade te stoppen, maar ter harte te nemen’.

Schouten zelf zegt te hopen dat ’de discussie niet wordt verengd tot: ben je voor of tegen?’. Wat haar betreft is het belangrijk dat er wat wordt gedaan om mensen met de laagste inkomens te helpen, maar moet er ook worden gekeken hoe mensen aan werk worden geholpen: „Laten we er geen of/of-discussie van maken.”