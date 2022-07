Premium Het beste van De Telegraaf

Primeur OM Den Haag: eerste needle spiker staat voor de politierechter

Door Annalaura Molducci

Ⓒ Getty Images

DEN HAAG - De eerste verdachte van het zogeheten needle spiking, waarbij in het geniep met een naald slachtoffers worden gedrogeerd, verschijnt volgende week dinsdag voor de politierechter in Den Haag. Het gaat om een 31-jarige man uit Georgië die vast zit in Alphen aan den Rijn. Hij zou op het dancefestival Den Haag Outdoor op 18 juni in het Zuiderpark tenminste een slachtoffer met een injectienaald in haar been hebben gestoken.