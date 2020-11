’Verdachte kofferbakmoord Klazienaveen wordt vrijgelaten’

Het Openbaar Ministerie bevestigt het bericht van de advocaat aan het Dagblad van het Noorden. B. blijft wel verdachte.

De Kenny B. werd op 29 september aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij de moord op Ralf Meinma. Kenny B. en het slachtoffer waren bekenden van elkaar.

Op 31 maart 2017 werd Meinema dood aangetroffen in de kofferbak van zijn auto, de wagen lag half in het Stieltjeskanaal. Onderzoek heeft uitgewezen dat Meinema fors geweld om het leven is gekomen.

Behalve Kenny B. werd ook Hans O. opgepakt voor betrokkenheid bij de moord. O. wordt gezien als één van de hoofdverdachten in deze zaak.