Wisselende buitenlandse reacties op vertrek Timmermans: ’We zullen hem niet missen’

„We zullen hem niet missen”, sneert de uiterst rechtse Salvini. „Deze man heeft zoveel schade aangericht. We hopen dat de Nederlandse kiezers hem behandelen zoals hij verdient.” De Duitse Europarlementariër Michael Bloss van de Groenen prijst hem juist de hemel in: „Wat hij heeft bereikt met de Green Deal is historisch! Dat kan men in Nederland alleen maar wensen.”

De Europese Commissie heeft donderdag nog niet gereageerd. Een Eurocommissaris mag deelnemen aan een nationale verkiezingscampagne, wel schrijven regels voor dat een EU-functionaris in zo’n geval tijdelijk het werk neerlegt. Timmermans is van plan om zijn post te verlaten.

Frans Timmermans heeft te kennen gegeven open te staan voor het leiderschap van de gezamenlijke fracties van GL en PvdA. Daarmee legt hij zijn functie als Eurocommissaris neer. EU-correspondent Alexander Bakker heeft de laatste ontwikkelingen en duidt de kansen van Timmermans in Den Haag. Tekst gaat verder onder de video.

Maar de PvdA-prominent wacht eerst een besluit van PvdA/GL af over zijn kandidatuur. Brusselse bronnen melden dat hij tot in ieder geval 22 augustus aanblijft als Eurocommissaris.

Herinrichting

Het demissionaire kabinet mag vervolgens in overleg met EU-kopstuk Ursula von der Leyen bepalen wie de nieuwe Nederlandse Eurocommissaris mag worden. Door het vertrek van de Deense vicevoorzitter Margrethe Vestager en de Nederlandse eerste vicevoorzitter kan Von der Leyen kiezen voor een herinrichting van de Europese Commissie.

Dat zou kunnen betekenen dat Nederland niet automatisch hoeft te rekenen op het klimaatdossier en een toppositie binnen het dagelijks EU-bestuur. Voormalig PvdA-leider Diederik Samsom heeft naar verluidt belangstelling om Timmermans op te volgen. Hij is nu rechterhand van de kandidaat-lijsttrekker en wordt gezien als de architect van de Europese klimaatplannen.

Samsom is bevriend met premier Mark Rutte, maar het is de vraag of het kabinet in verkiezingstijd een topbaan wil weggeven aan een prominente PvdA’er. Ook in Brussel kan het gevoelig liggen: Samsom verzet zich tegen kernenergie en dat valt niet goed bij de Fransen. Eerder klonk in Den Haag door dat D66 aan de beurt is om een Eurocommissaris te leveren. Voor Sigrid Kaag een kans om vervroegd het land te verlaten. Maar vanwege haar succesvolle internationale inzet voor Oekraïne valt ook de naam van Defensieminister Kajsa Ollongren. In het kaartenbakje van het CDA zitten minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Europarlementariër Esther de Lange.

Wordt Frans Timmermans de redder van links Nederland? Dat vraagt verslaggever Wierd Duk zich af in een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk: