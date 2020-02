Dodental door coronavirus gestegen tot boven 1800

Het aantal Chinese besmettingsgevallen door het virus, dat in december in de Chinese provincie Hubei de kop opstak, is maandag met bijna 1900 gestegen naar 72.400, meldt de provinciale gezondheidsdienst. 59.900 van die besmettingen zijn in Hubei.

Daarmee lijkt het er volgens de autoriteiten op dat de groei van het aantal besmettingsgevallen nog steeds een dalende trend vertoont. Het virus verspreidde zich vanaf december snel over China en is ook in ruim twintig andere landen vastgesteld bij patiënten.

780 miljoen Chinezen hebben een landelijk reisverbod gekregen in een poging van de overheid om de verspreiding van het virus te beperken, meldt CNN.