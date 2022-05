Vrouw komt onder omvallende boom in Diepenheim

Kopieer naar clipboard

Ⓒ News United

DIEPENHEIM - In Diepenheim (Overijssel) is een vrouw onder een boom terechtgekomen tijdens het noodweer dat donderdag over ons land trok. De brandweer twittert dat ze naar een ziekenhuis is gebracht, maar hoe ze eraan toe is, is niet duidelijk.