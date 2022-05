LIVE | Twee mannen voor de rechter na dood Jacky Vermeulen

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

De 22-jarige Jacky Vermeulen kwam bij het incident om het leven.

De verdachten zouden Jacky Vermeulen zeven minuten lang op zijn buik op een bed hebben vastgehouden, waardoor hij overleed. Hij werd aangetroffen met zijn hoofd over de bedrand.

Feestje

Op 24 mei 2020 kwam er een melding binnen bij de politie over een feestje aan de Vulcanusdreef dat uit de hand was gelopen. Iemand zou door het lint zijn gegaan en moest in bedwang worden gehouden.

Toen een agent de slaapkamer binnenkwam lag Jacky op het bed, en hielden twee mannen - de verdachten - hem vast. Eén van de verdachten zei: „Jacky, ik ga je nu loslaten, geen gekke dingen doen.” Maar: Jacky reageerde nergens meer op. De agenten tilden hem van het bed en begonnen te reanimeren. Dat ging moeizaam. De agent zei dat de lucht die hij inblies nauwelijks voorbij het borstbeen kwam.

Vechtpartij

Volgens getuigen zou Jacky lachgas en drank hebben gebruikt ewerder die avond. Er ontstond een woordenwisseling waarna Yerrel de J. - een van de verdachten - Jacky een duw gaf. Een vechtpartij volgde.

Het slachtoffer zou hebben geschreeuwd dat hij wilde praten, maar gedroeg zich agressief. Michael van D. en Yerrel de J. zouden in de slaapkamer op hem hebben geprobeerd in te praten. Dat leek te lukken. Ondertussen was de politie ingeschakeld, zo luidt de getuigenverklaring.

"Je hoeft mij niet te vertellen wat ik moet doen"

Hoewel het er in de slaapkamer in eerste instantie gemoedelijk aan toe leek te gaan ging bij Jacky plots de knop om volgens Yerrel de J. Het slachtoffer zou de verdachte een kopstoot hebben willen geven, en gezegd hebben: „Je hoeft mij niet te vertellen wat ik moet doen.”

Jacky zou hevig tegen hebben gestribbeld tijdens de schermutseling. Volgens Michael van D. probeerde hij op te staan. Volgens getuigen zou hij steeds achter Yerrel de J. zijn aangegaan. Michael van D. zegt maandag: „Hij was zo agressief in de richting van Yerrel.”