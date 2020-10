Halsema: ’We moeten waakzaam blijven’

„De aanslag vandaag, maar ook de moord op de Franse docent Samuel Paty op 16 oktober, grijpen diep in het leven van veel mensen, ook hier in Amsterdam. Dergelijke aanslagen raken aan het veiligheidsgevoel van de stad, omdat een aanval door een extremist ook hier niet ondenkbaar is. De gebeurtenissen vereisen eenieder om waakzaam te blijven.”

Bij de aanslag in Nice kwamen drie mensen om het leven. De dader is volgens persbureau AFP een 21-jarige Tunesiër genaamd Brahim Aoussaoui. Hij zou in september als migrant op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn aangekomen. Na een periode van quarantaine werd hij vrijgelaten met de boodschap dat hij Italië moest verlaten. In oktober arriveerde hij in Frankrijk.

De Fransen nemen geen halve maatregelen. President Emmanuel Macron heeft de beveiliging van scholen en gebedshuizen zoals kerken opgeschaald en heeft het aantal militairen dat daarmee is belast, verhoogd van 3000 naar 7000.

’Dreigingsbeeld niet omhoog’

Nederland wordt in de islamitische wereld gezien als goddeloos land. PVV-leider Geert Wilders werd recentelijk nog groot afgedrukt op de voorpagina van een krant, naast Macron. De twee zouden ’het gezicht van haat en racisme in Europa’ zijn.

Burgemeester Halsema schrijft dat ze contact heeft gehad met politie en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). „De aanslag geeft op dit moment voor de NCTV geen aanleiding om het dreigingsbeeld te wijzigen. De komende periode wordt dit actief gemonitord, zijn de gemeente en de politie extra alert; ambtenaren en agenten gaan de straat op om contacten te leggen. Wij maken gebruik van onze netwerken en monitoren de emoties onder de bevolking.”

Halsema heeft aan de burgemeesters van Nice en Parijs haar medeleven betuigd.