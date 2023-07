Tripje valt in het water: bestuurder ingehaald door eigen caravan die daarna in sloot kukelt

Beek-Ubbergen - Een automobilist op de N325 bij Beek was met stomheid geslagen toen hij zaterdag werd ingehaald... door zijn eigen caravan! Hij was in de veronderstelling dat deze gewoon braaf achter zijn auto hing, maar dat bleek allesbehalve het geval.

Ⓒ Lars Schwachöfer/ Persbureau Heitink