BuZa: Turkije ontbiedt Nederlandse diplomaat om verscheuren koran

De plaatsvervangende ambassadeur kreeg te horen dat Turkije „verontrust” is door de aanhoudende schendingen van de koran en dergelijke acties „krachtig veroordeelt”, berichtte CNN Türk eerder. Ook een Deense topdiplomaat moest komen opdagen na incidenten met korans in Denemarken, volgens Turkse media.

Volgens Buitenlandse Zaken heeft de plaatsvervangend ambassadeur toegelicht dat Nederland het verscheuren van de koran een „volstrekt smakeloze” en „bewust provocerende en aanstootgevende actie” vindt. Maar de diplomaat benadrukt ook dat vrijheid van meningsuiting een belangrijk grondrecht is in Nederland. „Uiteindelijk is het in Nederland aan de rechter om te bepalen of de wet is overtreden, en niet aan de regering.”

Turkije heeft al vaker zijn afkeuring uitgesproken tegen openbare schendingen van de koran in westerse landen. Zo toonde Ankara zich eind juli nog verbolgen over een koranverbranding in Zweden. Dat land wil graag toetreden tot de NAVO en heeft daarvoor ook de toestemming van Turkije nodig.