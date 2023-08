Turkije roept Nederland op matje na beschadiging koran

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara ontbood een diplomaat van de Nederlandse ambassade. Die kreeg te horen dat Turkije "verontrust" is door de aanhoudende schendingen van de koran en dergelijke acties "krachtig veroordeelt", bericht CNN Türk. Ook een Deense topdiplomaat moet komen opdagen na incidenten met korans in Denemarken, melden Turkse media.

Turkije heeft al vaker zijn afkeuring uitgesproken tegen openbare schendingen van de koran in westerse landen. Zo toonde Ankara zich eind juli nog verbolgen over een koranverbranding in Zweden. Dat land wil graag toetreden tot de NAVO en heeft daarvoor ook de toestemming van Turkije nodig.