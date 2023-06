Celstraffen tot bijna 20 jaar voor moord op echtgenoot in Oud Ade, tumult na uitspraak

De man die de moord uitvoerde is veroordeeld tot achttien jaar en zes maanden cel. Direct na de uitspraak draaide hij zich om naar de nabestaanden en werd er over en weer naar elkaar geroepen en gescholden. Youssef C. werd daarop direct weggevoerd door de parketpolitie. Een van de nabestaanden viel bij het verlaten van de rechtszaal flauw in de deuropening.

Het lichaam van het 66-jarige slachtoffer werd in de vroege ochtend van 29 december door de politie gevonden in zijn huis aan de Hofdijklaan. Dat was niet lang nadat Latifa T. (40) zich bij het politiebureau in Leiden had gemeld met het verhaal dat er een overval in hun woning was geweest. De man was door geweld om het leven gekomen.

Volgens de rechtbank maakten T. en Zakaria C. (25) al ruim een jaar plannen om haar man te doden. De twee hadden een affaire met elkaar. Aanvankelijk werd over gif gesproken, uiteindelijk regelde Zakaria dat Youssef C. vanuit Frankrijk naar Nederland kwam om het vuile werk op te knappen. Hij arriveerde rond half twee ’s nachts bij de woning. De heimelijke geliefden vertelden hem waar hij de echtgenoot van T. kon vinden.

Minnaar

„T. heeft volgens de rechtbank een „initiërende en faciliterende rol” gehad bij de moord. „Zij is mede het brein achter deze gruwelijke daad”, zei de rechter. De rechtbank ziet de rol van haar minnaar als vergelijkbaar. „Hij heeft het slachtoffer niet zelf om het leven gebracht, maar wel al een lange tijd plannen daartoe gemaakt en iemand ingeschakeld om de moord daadwerkelijk uit te voeren.”

De man die de uitvoerder van de moord vanuit Frankrijk naar Nederland heeft gereden, is vrijgesproken. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat hij iets van de plannen wist.