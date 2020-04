’Het is een grote leugen’

Noord-Koreanen dragen een mondkapje als ze bloemen leggen bij het standbeeld van Kim Il-sung and Kim Jong-i, voor de 108e verjaardag van eerstgenoemde op 15 april. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

PYONGYANG - Hij moet zich af en toe wanhopig hebben gevoeld. De Noord-Koreaanse arts Choi Jung Hun moest tijdens de sars-uitbraak in 2002 gewapend met alleen een thermometer bepalen welke patiënten in quarantaine moesten. Nu ziet hij de situatie in zijn land met lede ogen aan.