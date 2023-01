Papegaai jaagt dieven het huis uit: ’Beste bewakingshond ooit’

De inbrekers sloegen in Melbourne een raam van een huis in tijdens oud en nieuw. Vervolgens slopen ze naar binnen. Waar zij echter geen rekening mee hadden gehouden was de gevleugelde held Versace. Deze papegaai begon namelijk meteen veel kabaal te maken. Hoe langer de dieven binnen waren des te meer kabaal maakte het gestreste dier. En de inbrekers wisten niet hoe snel ze het voor gezien moesten houden. Onderweg vergaten ze ook nog hun inbraakgereedschap weer mee te nemen.

Het beest is niet vies van een stukje kip van de KFC, zo laten zijn baasjes weten. En dankzij deze heldenactie doen zij niets anders dan hem nog meer verwennen dan voorheen. Baasje Alexandra Kavanagh tegen 9News: ,,Uiteindelijk is ze gestopt met schreeuwen en heb ik haar eindeloos gekust. Ik heb haar sindsdien niet meer losgelaten.”

Kavanagh noemt haar huisdier ‘de beste bewakingshond ooit; beter dan een bewakingshond’. Het hele gebeuren is opgenomen door de bewakingscamera’s van de familie.