Woonwagen schoonvader Dré Hazes brandt af

De brand in Rotterdam ontstond gisterenavond om 23.45 uur. Een loods op industrieterrein Spaanse Polder stond in brand. De papierhandel heeft er flink van langs gekregen. „De schade is enorm”, bevestigt een woordvoerder van de brandweer.

Alles wijst erop dat de brand ontstond in de woonwagen van Westenberg, meldt de brandweer. Die stond op de Industrieweg. Een bekende in de kring van Matthieu Westenberg, vader van Monique, bevestigt tegenover De Telegraaf en weekblad Privé dat zijn woonwagen is afgebrand, maar denkt dat de brand niet in de woning ontstond.

Buurtbewoners nemen maandagochtend de schade op. „Er is niets meer van over. Hij is alles kwijt”, bevestigt omwonende Ed de Haan ter plaatse tegen onze verslaggever. „Matthieu is op vakantie met zijn familie. We hebben hem gisteren ingelicht. Het is heel verdrietig.”

De brandweer had afgelopen nacht de handen vol aan de brand. Ⓒ GinoPress B.V.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. „Of er brandstichting in het spel is? Dat is onduidelijk. De politie gaat daar vandaag onderzoek naar doen”, meldt de brandweer.

Eerdere brand

Westenberg is weinig bespaard gebleven de afgelopen jaren. In de zomer van 2015 brandde zijn strandtent Het Zonnetje langs de Rotterdamse Zevenhuizerplas af. „Het levenswerk van mijn schoonvader is in rook opgegaan. Wat heb ik daar in anderhalf jaar tijd mooie avonden mogen beleven. Brasserie Het Zonnetje is niet meer... Sterkte lieve vriend”, meldde Hazes junior, ook bekend als Dré, destijds op sociale media.

Eind vorig jaar overleed ook nog Westenbergs vrouw, en de stiefmoeder van Monique. „Na meer dan een jaar vechten tegen alle ziektes die je zijn overkomen, dachten we dat je er eindelijk bovenop ging komen”, blikte Monique destijds terug. „Helaas was jouw hartje te zwak, jouw mooie, eerlijke hartje!”

