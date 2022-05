Wat dreef de 18-jarige schutter in Texas? Gerechtspsychiater over de mogelijke oorzaken van de dodelijke raid in basisschool

Rudy Verelst is verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus in Bierbeek en trad al tientallen keren als gerechtspsychiater op bij het hof van assisen in België, waar grote zaken worden behandeld. Een massamoord als deze heeft hij gelukkig nooit meegemaakt.

„Wat in Texas is gebeurd, is zeer extreem en gelukkig ook zeer uitzonderlijk. En het zal ook moeilijk worden om zijn exacte motief te achterhalen als hij geen afscheidsbrief heeft achtergelaten. Maar we hebben hier duidelijk te maken met een jongeman die in volle ontwikkeling was van zijn adolescentie naar de volwassenheid. En dat verloopt bij veel jongeren met veel horten en stoten en over wegen met veel valkuilen. Zeker als ze zich om een of andere reden niet goed in hun vel voelen.”

„Wat we vaak zien bij dergelijke gevallen”, zegt dokter Verelst, „is dat er voorafgaand sprake was van frustraties, van afwijzing, van zich minderwaardig voelen of van gepest worden.” Ramos werd inderdaad uitgelachen voor een spraakgebrek.

Amerikaanse cultuur

„Als er dan nog een mindere structuur is thuis, dreigt het wel eens fout te gaan.” Het is ook wel zo, zegt hij, dat mensen die in die levensfase zitten en veel negativiteit ervaren, om welke reden ook, daar soms extreem kunnen op reageren. Vaak agressief ook. Gelukkig niet zoals deze Salvador Ramos (18) heeft gedaan. „Maar we zien toch wel geregeld dat jongeren van die leeftijd die in een moeilijke periode zitten omdat ze bijvoorbeeld door hun liefje worden gedumpt of met andere tegenslagen te maken krijgen, extreem reageren door een zelfmoordpoging ondernemen.”

In dit geval zou naast een extreme persoonlijkheidsstoornis mogelijk ook de Amerikaanse wapencultuur een belangrijke rol kunnen spelen, meent Verelst. „Anders dan bij ons worden jongeren in de VS er in de media bijna dagelijks mee geconfronteerd dat geweld en geweld met wapens een manier is om met frustraties om te gaan. Mogelijk werd deze jongeman getriggerd door andere schietpartijen waarover telkens weer uitgebreid verslag werd gebracht in de media.”

Waarom de jongeman naar een school trok, kan Verelst ook niet meteen verklaren. „Mogelijk heeft het iets met die school of met een bepaalde leerkracht te maken. Maar het kan ook eerder toevallig zijn dat hij daar zijn raid heeft uitgevoerd. Zoals Kim De Gelder destijds bij ons. Hij had ook niets gemeen met kinderdagverblijf Fabeljesland. Ik denk dat hij heel impulsief heeft gehandeld. Mogelijk omdat hij daar in de buurt met zijn wagen van de baan raakte is hij uit frustratie de school binnengedrongen.”

Call of Duty

„Het waarom zullen we nooit weten. Maar met wat we nu weten, geloof ik toch in een combinatie van een gestoorde persoonlijkheid in volle overgang van adolescentie naar volwassenheid en een cultuur waar wapens beschouwd worden als een adequate manier om problemen op te lossen.”

Kim De Gelder vertelde na zijn arrestatie in 2009 dat hij bewust jonge slachtoffertjes en al wat oudere vrouwen had uitgekozen om aan te vallen omdat die zich niet konden verdedigen en hem vooral geen pijn konden doen.

Dat zou hier ook kunnen gespeeld hebben, zegt gerechtspsychiater Rudi Verelst. Maar het kan evengoed dat hij die school koos voor de kick. Ramos speelde het oorlogsspel Call of Duty vaak. En de school waar het drama zich heeft afgespeeld, was goed beveiligd. Misschien wilde hij bewijzen dat hij, net zoals zijn helden uit het computerspel, de bewaking gemakkelijk kon omzeilen om dan zoveel mogelijk tegenstanders uit te schakelen.