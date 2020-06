Zeilboot slaat om, opvarenden redden zichzelf na zwemtocht van twee uur

Het slachtoffer weigerde na onderzoek door ambulancepersoneel, ondanks aandringen, verdere behandeling en vervoer naar het ziekenhuis, aldus de KNRM. Ⓒ Caspar Huurdeman

BLARICUM - Een zeilboot met twee inzittenden is zaterdagavond op het Eemmeer in het Noord-Hollandse Blaricum omgeslagen. Beide opvarenden hebben zichzelf gered door 1,5 kilometer te zwemmen naar de wal bij jachthaven ’t Raboes in Eemnes, een zwemtocht waarover ze bijna twee uur deden. Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) uit Blaricum.