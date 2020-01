’Dood peuter Ubbena was een ongeluk’

Volgens Kwakman heeft de Utrechter na zijn arrestatie „bij de politie een uitgebreide verklaring afgelegd waarin hij aangegeven heeft dat het een noodlottig ongeval betrof, waarbij zijn zoontje uitgegleden is en te water is geraakt. De vader is het water in gegaan om hem te redden, wat helaas niet lukte.”

Daarna heeft de man 112 gebeld en daarbij heeft hij de juiste locatie doorgegeven, benadrukt Kwakman. Dat doet ze omdat in de media de afgelopen dagen is gesuggereerd dat de man ’al dan niet met opzet’ de verkeerde plek had doorgegeven.

De man zit vast op verdenking van poging tot doodslag en onttrekking aan het wettig gezag.