Passagiers Uber kunnen voortaan pincode krijgen als beveiliging

AMSTERDAM - Wie met Uber een taxirit bestelt in Nederland, kan voortaan een pincode krijgen, als een extra beveiliging. Het moet voorkomen dat mensen bij de verkeerde persoon in de auto stappen. De pincode kan worden ingeschakeld in de app. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om de code bij elke rit te gebruiken, of alleen ’s nachts.