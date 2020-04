Het nut én gevaar van mondmaskers: ’Ze kunnen het virus ook overdragen’

Het standbeeld ’De Landman’ van kunstenaar Hans Bayens heeft vanwege de coronacrisis een mondkapje gekregen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

In onze buurlanden Duitsland en België wordt inwoners op het hart gedrukt een mondmasker te dragen. In Nederland loopt het nog geen storm met de kapjes. Waar moet je op letten als je een mondkapje draagt en wat is het nut er eigenlijk van?