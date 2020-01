Donderdag uitspraak over misbruikrapport Jehova’s Getuigen

Deelnemers aan een congres van Jehova's Getuigen vorig jaar in Utrecht Ⓒ ANP

UTRECHT - De rechter in Utrecht doet donderdag om 16.00 uur uitspraak in het kort geding dat de Jehova’s Getuigen Gemeenschap heeft aangespannen tegen onderzoekers van het kenniscentrum WODC en de Universiteit Utrecht. Met het geding wil de gemeenschap de publicatie voorkomen van een onderzoeksrapport over seksueel kindermisbruik en aangiften binnen de gemeenschap van Jehova’s getuigen.