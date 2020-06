Medewerkster Amazon raakt verlovingsring kwijt in pakketje

Ⓒ Hollandse Hoogte

LONDEN - Een medewerkster van Amazon in het Britse Swansea heeft een wanhopige oproep aan klanten gedaan nadat ze haar verlovingsring bij het inpakken van pakketjes was verloren. De 18-jarige Jasmine Paget is er zeker van dat het sieraad in een van de ongeveer 160 pakketjes is verdwenen die ze zaterdag in het laatste uur van haar dienst verwerkte.