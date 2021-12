Vrouwen geven ruim 6 duizend euro uit met gestolen pinpas van hoogbejaarde man (93)

De hoogbejaarde man kon in september ineens zijn portemonnee niet meer vinden op een vaste plek in zijn woning, meldt de politie. ,,Vermoedelijk is er iemand in zijn huis geweest toen meneer in zijn tuin zat die behalve zijn portemonnee met zijn pinpas ook zijn pincode heeft gevonden.’’

Ⓒ Politie Den Haag

Babbeltruc

De politie vermoedt dat de vrouwen de bankpas in handen gekregen door middel van een babbeltruc. De vrouwen zijn vervolgens met de pinpas aan de haal gegaan. Ze hebben op twee locaties in Den Haag en Rotterdam geld opgenomen en zijn daarna gaan winkelen.

De politie heeft beelden van de winkelende vrouwen vrijgegeven. De politie komt graag in contact met mensen die tips hebben.