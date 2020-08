Foto’s: Nederlands reddingsteam aan het werk in Beiroet

„We werken samen met teams uit andere landen. Het is een kwestie van een goede samenwerking en coördinatie”, zei Jop Heinen namens USAR voor aanvang van de missie tegen De Telegraaf. „„Zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen bevrijden, daar gaat het om. En ze dan zo goed mogelijk medisch behandelen.”

Door de enorme ontploffing van een opslagplaats waar tonnen explosief ammoniumnitraat lagen opgeslagen zijn circa 150 doden gevallen en 5000 mensen gewond geraakt. De schade in en rond de haven is kolossaal en beloopt in de miljarden euro’s. Honderdduizenden mensen zijn dakloos geworden.

De samenwerkende hulporganisaties zijn een nationale actie begonnen en hebben Giro555 opengesteld.

