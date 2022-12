Premium Het beste van De Telegraaf

OORLOG IN OEKRAÏNE ’Steun voor de oorlog in Oekraïne neemt af’ Opmerkelijke draai: Poetin verkoopt strijd nu als ’verdediging’

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

De Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko (rechts) is nu de beste bondgenoot van Vladimir Poetin. Ⓒ REUTERS

Moskou - Vladimir Poetin probeert de Russen ervan te overtuigen dat de oorlog in Oekraïne een lange strijd gaat worden die zelfs na de winter nog niet beslist is. Ook tracht hij de Russen te verzekeren dat het nu om een verdedigingsoorlog gaat in plaats van een Russische invasie in een buurland. Het vaderland staat op het spel.