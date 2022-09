’Woede om borgtocht Nederlander die Griek op Kreta doodreed’

Premium Binnenland

OM eist 12 jaar cel voor Boris S.: ’Hij at en dronk geregeld op de bank waar zijn dode vriendin lag’

Ze had corona, appte ze aan haar moeder. En daarna kwam een bericht dat ze longontsteking had. Maar de apps kwamen niet van Gita Reyers, want die lag dood op de bank in de woonkamer. Bedolven onder een stapel rotzooi, waardoor politiemensen die meermalen urenlang in haar woning waren haar pas vonden...