Engelse media: dit is de Colosseum-krasser

Ivan Dimitrov en zijn vriendin Hayley Bracey.

De toerist die onlangs met een sleutel de naam van zijn vriendin in het Colosseum in Rome kraste, is volgens Daily Mail geïdentificeerd. Volgens de Britse krant gaat het om een Engelse toerist, namelijk een fitnessinstructeur uit Bristol.