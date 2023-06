Engelse media: dit is de Colosseum-krasser

De 27-jarige Ivan Dimitrov, zoals de man volgens Britse media heet, werd gefilmd terwijl hij met zijn sleutel 'Ivan and Hayley 23' in een muur van de populaire toeristische schreef. Hij haalde zich daarmee de woede van de Italianen op de hals. De Italiaanse minister van Cultuur, Gennaro Sangiuliano, noemde het „zeer ernstig” en „onwaardig dat een toerist een van de beroemdste plaatsen ter wereld, een historisch erfgoed, beschadigt.”

Tekst gaat verder onder de video.

Dimitrov werd na zijn daad niet opgepakt, maar de Italianen hoeven volgens Daily Mail dus niet meer verder te zoeken. De krant zocht uit wie de Colosseum-krasser is en komt uit bij de in Bulgarije geboren Dimitrov. Ze stellen vast dat Ivan, die oorspronkelijk uit het Bulgaarse Lovech komt, als fitnesscoach werkt in Bristol en daarnaast een baan heeft als bezorger.

Zijn vriendin Hayley zou haar eigen sportvoedingsbedrijf runnen. Het paar woont samen in de buitenwijk Keynsham, niet ver van de sportschool waar Ivan coacht.

Beelden

De Amerikaanse Ryan Lutz maakte de beelden van de Colosseum-krasser. Hij kwam net uit een tour door het Colosseum toen hij Dimitrov bezig zag met zijn sleutel. Hij is zo verbaasd dat de man dit aan het doen is, dat hij begint te filmen. „Zoals je ziet in de video, benader ik hem en vraag ik hem: meen je dit? Meen je dit echt?” vertelde hij eerder deze week tegen Daily Mail. „Het enige wat hij deed was naar me lachen.”

Lutz vertelt zelfs dat hij nog actie heeft geprobeerd te ondernemen, maar dat een beveiliger en zijn manager niks deden met de informatie die hij gaf.