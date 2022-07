Vertrouweling Orbán stapt op na ’nazi-speech’

Hij sprak onder meer over het feit dat Europese rassen gescheiden zouden moeten blijven van andere rassen. „We zijn bereid om met elkaar te vermengen, maar het vermengen van rassen met niet-Europese rassen zou een wereld van ’gemixte rassen’ opleveren.” En dat was een onwenselijk uitkomst, stelde hij.

Zijn adviseur, Zsuzsa Hegedus, sprak over een ’pure nazi-speech’, schrijven Hongaarse media. „Ik snap niet hoe jij niet opmerkt dat deze speech een pure nazi-tirade is die Joseph Goebbels-waardig is”, schreef ze in haar ontslagbrief, waarover de Hongaarse website hvg.hu schreef. Goebbels was het hoofd van het ministerie van Propaganda onder Adolf Hitler. Hegedus kent Orbán al twintig jaar.

Het Internationaal Auschwitz Comité noemde de speech ’stom en gevaarlijk’. Orban verdedigde zich door stellen dat de media zijn uitspraken verkeerd hadden geïnterpreteerd.