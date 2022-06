Minister: ’Hartverscheurend einde van verdrietige zoektocht’

Yeşilgöz betuigt haar ’innige medeleven’ aan de nabestaanden van Gino, laat ze weten op social media. „Ik denk ook aan alle politiemensen en vrijwilligers die er alles aan hebben gedaan om Gino te vinden.”

’Hartverscheurend’

Ook in de Tweede Kamer wordt met afschuw gereageerd op de tragische vondst. „Wat een verdriet”, zegt SP-leider Lilian Marijnissen. „Geen woorden voor wat een omenselijke misdaad en onmetelijk verdriet voor de familie en nabestaanden van Gino. Heel veel kracht en sterkte en we denken allemaal aan jullie,” schrijft PVV-leider Geert Wilders in een reactie.

PVV-Kamerlid Lilian Helder sprak eerder op de dag, toen de politie nog niet definitief bevestigd had dat het om Gino ging, al van „vreselijk nieuws.” „Of het de vermiste Gino is of een ander slachtoffer(tje): het verdriet en de impact voor familie, nabestaanden en alle betrokkenen en hulpverleners is er niet minder om.”

„Afschuwelijk en hartverscheurend”, vindt PvdA-leider Attje Kuiken. Sylvana Simons (BIJ1) wenst de ouders en nabestaanden ’veel kracht en sterkte’.