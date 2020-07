Nederlandse jongen (13) komt om bij klimongeluk

De politie weet nog niet hoe het bergongeluk precies kon gebeuren. De twee waren maandag op pad in de buurt van de Col de Jaman, een bergpas in de buurt van Montreux. Ze zaten met een touw aan elkaar vast, zoals gebruikelijk is bij bergsport. Dat dient als een veiligheidsmaatregel, maar in sommige gevallen werkt het juist averechts, en trekt één van de twee de ander mee naam beneden tijdens een val.

Een getuige zag het ongeluk gebeuren en schakelde direct de politie in. Ook probeerde hij de slachtoffers te helpen, maar dat mocht niet baten. De Zwitserse man woont in de regio, de Nederlandse tiener was op vakantie met zijn gezin in het gebied. Met een helikopter zijn de lichamen uiteindelijk geborgen.

De openbaar aanklager in de regio heeft een onderzoek geopend naar de precieze oorzaak van het drama.