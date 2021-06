LIVE | Nederlandse vertrouweling getuigt tegen seksgoeroe Wilri W.

LIVE – Verslaggever Marcel Vink is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 13.00 uur).

De sadistische leider van het Balance Recovery Life Center – die zijn praktijk vooral net over de Duitse grens voerde en in hotel-restaurant Haus Constanze een soort sektarische leiding had over zijn volgelingen – was maandag al nerveus bij de zeer emotionele en schokkende getuigenissen van ‘patiënten’ die hij mishandelde, en in het geval van de mannelijke leden in veel gevallen ook seksueel misbruikte.

W. speelde maandag voortdurend met zijn mondmasker – de hele tijd op en af – en frummelde zenuwachtig aan een pakje drinken. De man die ooit meer dan 100 kilo woog, is sinds zijn aanhouding en gevangenneming sowieso fors afgevallen en verbleef een tijdje in het gevangenisziekenhuis. Hij lijkt in weinig meer op de charismatische en sterke leider van de beweging.

Dinsdag komt de Nederlandse vrouw aan het woord die tot zijn kerngroep behoorde. Ook zij werd op verschillende manieren mishandeld, werd in eerdere zittingen al duidelijk. W. krijgt, net als de rechter en de andere aanwezigen, te horen wat hij haar allemaal heeft aangedaan. Waarna hij ongetwijfeld, zoals hij bij ieder slachtoffer probeert, excuses te maken.