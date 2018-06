Luchtkwaliteit Rotterdam verbeterd

van onze Rotterdamse redactie

Volgens wethouder Pex Langenberg (Mobiliteit en Duurzaamheid) heeft met name de milieuzone in combinatie met de sloopregeling van vervuilende auto’s bijgedragen aan de afname van roetuitstoot. Dat komt niet alleen door het weren van oude dieselwagens maar ook oude auto’s op benzine en gas, zo stelt de gemeente.

,,De luchtkwaliteit in Rotterdam was relatief slecht en dat is niet goed voor de gezondheid van de Rotterdammers. Twee jaar geleden besloten we daar stevig op in te zetten, onder andere door het instellen van de milieuzone in combinatie met een ruime sloopregeling. Ik ben blij dat we deze stap hebben gezet en dat alle maatregelen een gezond effect hebben op de luchtkwaliteit in Rotterdam.”

De gemeente stelt dat uit onderzoek van TNO blijkt dat vanaf 2015 de uitstroom van personenauto’s op diesel van voor 2001 in Rotterdam spectaculair is gedaald en vele malen sterker is dan in andere steden. Ook stelt Rotterdam op koers te liggen om de gestelde veertig procent minder roetuitstoot door het verkeer in 2018 te behalen.