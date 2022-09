Winnende Giorgia Meloni stap dichter bij premierschap

Buitenland

Opnieuw aanhoudingen bij protesten tegen mobilisatie Rusland: ’Wij zijn geen kanonnenvlees!’

In meerdere steden in Rusland zijn mensen zaterdag opnieuw de straat opgegaan om te protesteren tegen het besluit van president Vladimir Poetin om een deel van de bevolking te mobiliseren voor de bloedige strijd in Oekraïne. Burgerrechtenorganisaties meldden dat de ordetroepen honderden actievoerder...