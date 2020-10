Ernst Kuipers: ’Even wat ademruimte’

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), tijdens een informatiebijeenkomst in de Tweede Kamer. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - In twee dagen tijd is de covidbezetting in de Nederlandse ziekenhuizen slechts met 26 patiënten gestegen. Een groot contrast met de dagen ervoor, toen de zorg dagelijks meer dan honderd opnames voor de kiezen kreeg. „Als deze ontwikkeling zich komende dagen doorzet zou dat fantastisch zijn”, stelt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.