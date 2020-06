Aanrander Roden staat mogelijk op film

„We hebben van diverse mensen camerabeelden ontvangen en gaan nu kijken of de man die we zoeken is vastgelegd”, zo laat een woordvoerder weten. Het gaat om camerabeelden van particulieren en bedrijven. Als er beelden zijn van de vermoedelijke dader, gaat de politie kijken of ze met het publiek gedeeld worden.

Het zedenmisdrijf vond maandagmiddag rond vijf uur plaat in een steeg vlakbij de Aukemastraat. Het zou gaan om een ernstig incident. Van de dader is een goed signalement beschikbaar. Het gaat om een zongebruinde man van tussen de 40 en 50 jaar oud, met een stoppelbaard en bruin haar. Hij droeg een blauw t-shirt en fietste op een zwarte fiets met tassen.

De politie vroeg naar aanleiding van het zedenmisdrijf mensen in de buurt om beelden van camera’s. Het incident heeft een grote impact gehad op de mensen in het dorp.

Tips of reageren? [email protected]