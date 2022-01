Populaire inktpigmenten voor tattoos mogen vanaf 2023 niet meer gebruikt

Er zijn nieuwe inkten in de maak, maar de tattookunstenaars zijn niet gelukkig met de nieuwe regels, aldus de Nederlandse brancheorganisatie voor Tattoo Kunst NBTK op haar website.

Permanente make-up

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft de betreffende pigmenten beoordeeld en kwam tot de conclusie dat de pigmenten niet veilig kunnen worden gebruikt in tatoeages die in de huid worden geïnjecteerd. Daarom komen er nieuwe regels, die ook gelden voor permanente make-up. ,,Er is een overgansperiode van twee jaar ingesteld, om de inktproducenten in staat te stellen veiliger alternatieven te vinden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de inkten in de tussentijd op de markt beschikbaar blijven,’’ laat een woordvoerder van de Europese Commissie weten. ,,De pigmenten zijn dus vanaf 1 januari 2023 verboden.’’

Toch ontstond er ophef onder tatoeëerders, nadat zij in september vorig jaar een brief kregen over de nieuwe regels. Online is in heel Europa een petitie verspreid om de pigmenten te behouden, die meer dan 100.000 keer is getekend.

Voorlopig geldt het verbod alleen voor de pigmenten Pigment Blauw 15:3 en Pigment Groen 7. Maar waarschijnlijk komen rood, geel en oranje ook nog aan de beurt, want daarin zouden eveneens verboden kleurstoffen zitten. Ook op conserveringsmiddelen die de inkt kleur geven en zorgen voor houdbaarheid, gelden nieuwe regels. Tattooshops moeten daarnaast voldoen aan een nieuwe veiligheidscode.

Kleurverschil

De NBTK stelt dat de gevaarlijke stoffen pas door het lichaam gaan zweven als de tatoeage niet goed is aangebracht. Bij tatoeëerders met een vergunning gebeurt dat niet, aldus de brancheorganisatie. Een goede tatoeage wordt ingekapseld tussen twee huidlagen. De inkt zit dan vast op de plek van de afbeelding.

Op dit moment zijn tattooshops wegens de coronamaatregelen gesloten. Sommige klanten lopen rond met een tatoeage die niet af is, aldus de tattookunstenaars. Zij vrezen dat er straks groot kleurverschil gaat ontstaan tussen oude en nieuwe inkt. Een aantal tatoeëerders is ook bang dat er geen goede nieuwe inkten komen en dat daardoor de branche instort.