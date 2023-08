Blanke vrouw spant rechtszaak aan tegen vliegmaatschappij na beschuldiging van mensenhandel

Mary MacCarthy uit Los Angeles ging in oktober 2021 naar de begrafenis van haar broer en nam dochter Moira, destijds 10 jaar oud, mee naar Colorado. Eenmaal in de lucht deed een medewerker van Southwest een verkeerde aanname over het tweetal en belde hij de politie om MacCarthy aan te geven wegens vermoedelijke mensenhandel.

Toen MacCarthy en haar dochter geland waren in Colorado, werden zij meteen meegenomen voor een verhoor door de politie. Tijdens dit verhoor „barstte Moira in tranen uit.” Hoewel het paar wel vrijgelaten werd, spreekt moeder MacCarthy van een racistische actie, met als gevolg „extreem emotioneel leed” bij haar dochter.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Vreemd gevoel

De moeder wilde in eerste instantie alleen een verontschuldiging krijgen van de luchtvaartmaatschappij, maar die heeft ze naar eigen zeggen nooit ontvangen. Om die reden heeft MacCarthy nu een rechtszaak aangespannen, waarbij ze een vooralsnog onbekende schadevergoeding eist. Ook wil ze hiermee het beleid van Southwest veranderen, zodat dergelijke incidenten niet meer voorkomen. „Klanten moeten de ware aard kennen van het bedrijf waarmee ze zaken doen”, vertelt ze aan Newsweek.

„Tot op de dag van vandaag, wanneer Moira en ik in het openbaar zijn - en vooral op luchthavens of in vliegtuigen - ben ik me er zeer van bewust dat we kunnen worden beoordeeld voor elke interactie die we met elkaar hebben”, gaat MacCarthy verder. „Het is een vreemd gevoel om alert te moeten zijn op de meest gebruikelijke interactie met je kind, en het is vermoeiend.” Tot op de dag van vandaag zou dochter Moira zwijgen over het incident.