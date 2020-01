Ziekenhuis Leeuwarden legt dataverkeer stil na cyberaanval

„Er wordt nog onderzoek gedaan, we weten nog niet alles”, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Hij benadrukt dat de zorg voor patiënten doorgaat. Ook interne communicatiesystemen werken nog.

Of de hack is gelukt of afgewend, kan het ziekenhuis nu nog niet zeggen. Later op de dag verwacht de woordvoerder meer informatie te kunnen geven.

De cyberaanval is waarschijnlijk gepleegd op de zogeheten Citrix-servers die het ziekenhuis gebruikt. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft maandag gewaarschuwd voor een „zeer ernstige kwetsbaarheid” in deze systemen. Door het stilleggen ervan hoopt het ziekenhuis te voorkomen dat „kwaadwillenden bij bedrijfsgegevens kunnen komen”. Hoelang de situatie gaat duren, durft Medisch Centrum Leeuwarden nog niet te zeggen.

Voor de problemen met Citrix bestaat nog geen beveiligingsupdate. Wel heeft het Amerikaanse softwarebedrijf codes gepubliceerd die systeembeheerders kunnen invoeren om de risico’s te beperken.