Premium Het beste van De Telegraaf

’Poldermodel werkt niet goed bij crisis’ Marcel Levi hekelt doemdenkerij in coronacrisis: ’Bij elke oplossing werd een probleem bedacht’

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Marcel Levi: „Als er een echte crisis is, werkt het Nederlandse poldermodel niet goed.” Ⓒ foto Eran Oppenheimer

AMSTERDAM - Internist en ziekenhuisbestuurder Marcel Levi (57) zag de coronapandemie starten op de intensive care van een Londens ziekenhuis. Twee jaar later hoopt hij dat er wordt geleerd van hoe de pandemie is bestreden. Hij hekelt de communicatie en het doemdenken over het virus.