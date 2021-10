Israëlisch-Perzische zangeres Liraz Charhi: Zingen voor Teheran én Tel Aviv

Maar wel een boodschap die haar maandenlang slapeloze nachten bezorgde. „Ik was voortdurend bang dat de artiesten in Iran iets zou worden aangedaan.” Een deel van hen haakte voortijdig af, zeker nadat er vanuit extremistische hoek dreigementen waren binnengekomen.

Achtbaan

Het opnemen van de plaat, Zan getiteld, was een emotionele achtbaan voor haar, maar vooral ook een technische uitdaging. Het contact verliep via Skype, Instagram en Telegram. „Zij namen de muziek op in een studio in Teheran en ik de zang in Tel Aviv. Het rare is dat ik nooit hun gezichten heb gezien.” En alles moest stilgehouden worden. „Alleen mijn man en producent wisten ervan”,aldus Liraz, die ook als actrice aan de weg timmert. Zij speelde in Hollywoodfilms naast sterren als Sean Penn en Christopher Walken. Recentelijk vertolkte ze een Mossad-agente in de serie Teheran.

Daarvoor moest ze Farsi spreken, een taal waarin ze ook haar vorige album opnam. Dat bleef destijds niet onopgemerkt in Iran. „Dan kreeg ik filmpjes doorgespeeld van Iraanse dj’s waarop vrouwen op geheime feestjes op mijn muziek aan het dansen waren.” Het eerste nummer op Zan is een boodschap aan de Iraanse vrouw, die zij oproept in opstand te komen. „Mijn vader moest wel even slikken toen hij de teksten hoorde. Hij vond dat ik dat niet van de Iraanse vrouwen kon vragen.”

Ouders

Haar ouders verhuisden in 1970 naar Israël. Voor de islamitische revolutie, toen er nog banden waren tussen beide landen. Thuis werd er Farsi gesproken door haar ouders, al antwoordde Liraz altijd in het Hebreeuws. „Ik vraag me nog altijd af ik Israëlische of Iraanse ben”, zegt ze. „Ik heb een gat in mijn hart: ik ben verliefd op een land waar ik nooit ben geweest.”

Ze volgt het nieuws over de spanningen tussen Israël en Iran, maar koestert geen enkele haat jegens Iran. „Er is een connectie tussen de volkeren.” Een band die ze meegeeft aan haar twee kinderen. „Ik hoop ooit naar Iran te kunnen. Maar als mij dat niet lukt, dan in ieder geval mijn kinderen.”