Vier gewonden in Bleiswijk na ontploffen gasfles

Binnenland

Explosie in Den Bosch was bij halal slagerij Jaraya

De explosie die in de nacht van maandag op dinsdag plaatsvond aan het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch, was bij slagerij Jaraya, bevestigt de politie dinsdagochtend. Op foto’s is te zien hoe de explosie de glazen deur van de halal slager heeft vernield. Na de knal heeft de politie ’s nachts derti...