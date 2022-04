India raakt oververhit en dat heeft wereldwijde gevolgen

Binnenland

Oranje sneeuw in de Alpen door Saharazand: ’Het is nu wel heel extreem’

Wintersporters in de Pyreneeën en in de Alpen keken dinsdag gek op, toen zowel de lucht als de normaal witgekleurde bergflanken ineens een oranje-achtige kleur kregen. Stof en zand dat over is komen waaien vanuit de Sahara is de boosdoener.