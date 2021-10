Brand in 2 huizen in Enschede, bewoners 4 woningen geëvacueerd

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

ENSCHEDE - In twee portiekwoningen aan de Wethouder Nijhuisstraat in Enschede is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 02.00 uur brand ontstaan. De bewoners van in totaal vier huizen zijn volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio geëvacueerd. Er zijn geen gewonden gevallen.